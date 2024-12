CAN féminine Handball 2024 : le Sénégal retrouve l'Angola en finale

L'Angola s'est imposée face à l'Égypte, tenante du titre, sur le score de 36-22. Cette demi-finale de la CAN de handball féminine a eu lieu ce vendredi à la Salle de Gymnastique du Stade des Martyrs, à Kinshasa, en République Démocratique du Congo.

Un peu plus tôt, dans l'autre demi-finale, le Sénégal a également triomphé de la Tunisie sur le score de 26-18, accédant ainsi pour la première fois à ce stade de la compétition. C'est une occasion historique pour le Sénégal, qui pourrait décrocher son premier titre continental.

L’Angola, 15 fois championne d'Afrique, vise un 13e titre continental lors des 14 dernières éditions de la CAN (1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2016, 2018, 2021, 2022).

La finale se disputera ce samedi 7 décembre 2024, au gymnase du Stade des Martyrs de Kinshasa.