CAN retirée au Sénégal : le Président Diomaye Faye réagit et montre le trophée dans son bureau

Depuis l’annonce de décision de la Confédération Africaine de Football (CAF) de retirer le titre de champion 2025 de la CAN au Sénégal pour l’attribuer au Maroc, les réactions se multiplient partout dans le monde.



Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lui aussi réagi sur les réseaux sociaux. Le chef de l’État a changé la photo de profil de sa page Facebook en publiant une image du trophée de la CAN conservé dans l’armoire de son bureau présidentiel, un geste symbolique pour signifier que « la coupe ne quittera pas le pays ».



Pour rappel, Le gouvernement du Sénégal a rejeté la décision de la CAF d’attribuer la victoire de la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert. Dans un communiqué publié mercredi, le gouvernement dénonce une « tentative de dépossession injustifiée » et demande l'ouverture d'une « enquête internationale indépendante pour soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF ».



La Fédération sénégalaise de Football a annoncé qu’elle fera appel de la décision devant le Tribunal arbitral du sport.