CAN2019-Diomansy Kamara galvanise Aliou Cissé: "Nous avons trouvé notre sorcier noir avec sa chemise blanche"

Diomansy Kamara encense son ancien capitaine. Il n’a pas tari d’éloges à l’endroit de Aliou Cissé le coach des Lions. Faisant allusion aux critiques acerbes qu’il a essuyées tout au long de son parcours sur le banc de l’équipe nationale jusqu’à cette finale de Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2019 au Caire), l’ancien international sénégalais lui adresse : «nul n’est prophète dans son pays. Bravo à toi Aliou, digne fils du Sénégal»



Diomansy Kamara de renchérir : «toi qui a décidé de mettre le bleu de chauffe pour essayer de faire flotter le drapeau du Sénégal le plus haut possible. Ce fût le cas en tant que joueur, le capitaine d'une génération dorée !» Il a salué son abnégation : «tu as été critiqué, insulté, bousculé, soutenu, tu es tombé, tu t'es relevé, tu as pris des coups et tu as continué à avancer».



Aujourd’hui, lui adresse son ancien coéquipier : «je te dis bravo après une qualification à une Coupe du Monde, maintenant une Finale de CAN». Avant de souligner : «alors oui ta méthode peut plaire ou non, nous ne sommes pas le Brazil est son "Joga Bonito "mais une chose est sûre: Aujourd’hui le Sénégal peut être fier de ton travail et de ton acharnement sans relâche».



«Il y avait les sorciers blancs, nous avons trouvé notre SORCIER NOIR ET SA CHEMISE BLANCHE !»



Le Consultant de Canal+ de préciser : «à noter que pour la Finale Sénégal vs Algérie, nous aurons deux coachs locaux, deux anciens footballeurs qui ont défendu les couleurs de leur pays respectif ! Une nouvelle ère a l horizon ....BELIEVE IN OUR RESSOURCES!»