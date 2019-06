CAN2019- Programme du jour: Le choc Sénégal vs Algérie très attendu et la bataille des novices Burundi-Madagascar

Voici le Programme de ce jeudi 27 juin 2019

On pourrait connaitre ce soir, d'autres qualifiés pour les huitièmes de finale, après celui du Nigéria et de l'Egypte, hier-mercredi. Le Sénégal et l'Algérie, très attendus, tous les deux vainqueurs de leur première journée, s'affrontent dans un grand duel. L'enjeu est de gagner un ticket pour s'assurer de sa prochaine rencontre. Le Sénégal, qui n'a jamais battu les "Fennecs" en phase finale de la CAN vient d'enregistrer trois blessés : Salif Sané, Ismaîla Sarr et Gana Gueye, tous titulaires contre le Tanzanie (2-0).Egalement à l'affiche ce jeudi, deux novices de cette compétition, qui vont ouvrir le bal de la journée. Il s'agit du Burundi et du Madagascar, logés dans le groupe B, vont se battre pour se défaire de leur statut de stagiaires de la compétition. Si les "Boreas" ont pu concéder un nul devant la Guinée (2-2), le Burundi quant à lui a été battu par le Nigéria d'un but à zéro.L'autre match du groupe C opposera le Kenya et la Tanzanie, deux défaits de la première journée.14h30 : Madagascar vs Burundi (Groupe B)17 h : Sénégal vs Algérie ( Groupe C)20 h : Kenya vs Tanzanie (Groupeb C)