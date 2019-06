CAN2019: l'Algérie bat le Sénégal 1 à 0

L’Algérie a battu jeudi le Sénégal sur le score de 1 à 0, dans le match qui a opposé les deux sélections pour la deuxième journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 en Egypte au stade du 30 juin au Caire. Le but algérien a été marqué à la 49ème minute par Mohamed Youcef Belaili; qui a réussi à tromper le portier sénégalais Edouard Mendy, d'une frappe dans la surface de réparation.



Malgré plusieurs tentatives suives d'occasions ratées, Sadio Mané et sa bande ne sont pas parvenus à égaliser. Durant la Coupe d'Afrque des nations en 2015, l'Algérie avait éliminé le Sénégal en gagnant 2 buts à 0.