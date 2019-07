#CAN2019: l'Algérie élimine la Côte d'Ivoire aux tirs au but et retrouve le Nigéria en demi finale

A l'issue d'une séance de tirs au but haletante, l'Algérie a pris le meilleur sur la Côte d'Ivoire (1-1, 4-3) et rejoint les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Sofiane Feghouli avait ouvert la marque pour les Fennecs (20e) mais Jonathan Kodjia a remis les Elephants dans le match (1-1, 62e). C'est désormais le Nigéria qui attend l'Algérie, ce dimanche à 21 heures.

Salif SAKHANOKHO