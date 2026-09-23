New York : Diomaye et son homologue somalien décident «de renforcer leur coopération bilatérale»

Le président sénégalais, Diomaye Faye, est à New York (Etats-Unis) depuis le lundi 21 septembre 2026 pour participer à la semaine de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. A cette occasion, il s’est entretenu ce mardi avec homologue somalien, Hassan Sheikh Mohamoud.



Selon un communiqué de la Présidence sénégalaise, les deux hommes ont «salué les liens de fraternité entre le Sénégal et la Somalie et exprimé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale».



Par la suite, ils ont échangé sur «les défis de paix et de sécurité que partagent la Corne de l'Afrique et le Sahel, en particulier la lutte contre le terrorisme», et sur la coopération entre l'Union africaine et les Nations Unies dans ce domaine.



Avant cette audience, Diomaye Faye et son homologue français, Emmanuel Macron, ont «abordé la question de l'élection du prochain Secrétaire général des Nations Unies», dans un contexte où l’ancien chef d’Etat Macky Sall, qui bénéficie du soutien officiel du Sénégal, est en situation défavorable dans ce scrutin.