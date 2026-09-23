Diplomatie à l'ONU : Bassirou Diomaye Faye s'est entretenu avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud à New York

En marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu ce mardi 22 septembre 2026 au siège de l'ONU à New York avec son homologue somalien, Hassan Sheikh Mohamoud, indique la Présidence sénégalaise. Cette rencontre bilatérale s'est tenue juste après l'entretien accordé par le chef de l'État au président français Emmanuel Macron.



Au cours de cet échange, les deux dirigeants se sont félicités de l'excellence des relations de fraternité entre Dakar et Mogadiscio, affichant une volonté commune de dynamiser la coopération bilatérale. Les discussions ont largement porté sur les défis sécuritaires partagés par la Corne de l'Afrique et la région du Sahel, en particulier les stratégies de lutte contre le terrorisme et le partenariat entre l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies dans ce domaine.



Dans le cadre de cet entretien de haut niveau, le président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé avec force l'attachement indéfectible du Sénégal à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'ensemble des États du continent africain.