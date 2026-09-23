Gossas : Cap sur l’insertion des jeunes et l’autonomie des femmes avec les 72h de l’Emploi



Les 72 heures de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique se sont achevées à Gossas, sous la présidence du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Idrissa Samb, accompagné de sa collègue de la Famille et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf.



Cette dernière journée a été structurée autour de trois temps forts : un panel sur les opportunités de formation professionnelle et les mécanismes d’accompagnement, l’ouverture officielle de la Mission locale pour l’Emploi et l’Entrepreneuriat de Gossas, puis la cérémonie de clôture marquée par la remise symbolique d’attestations aux 800 femmes ayant bénéficié de ces formations.



Lors de son intervention, le ministre Idrissa Samb a rappelé les priorités publiques en matière d’emploi, de qualification professionnelle et d’insertion des jeunes et des femmes. Autre séquence majeure de l'événement, le directeur de l’Emploi, Ahmadou Abdoul Guèye, a procédé à la signature de conventions avec des entreprises locales afin de stimuler l’insertion professionnelle des jeunes.



Également présente, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, a réaffirmé sa volonté de renforcer l’accompagnement des femmes de la zone vers une plus grande autonomie économique.



La clôture s'est déroulée dans une ambiance festive avec plusieurs prestations artistiques, notamment celle de l’artiste Elage Diouf, devant un public venu en nombre. Après trois jours d’activités, ces 72 heures se referment sur un bilan positif, marqué par des formations certifiées, de nouveaux dispositifs d’accompagnement et des engagements concrets pour l’insertion professionnelle à Gossas, rapport Libérattion.