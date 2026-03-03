Est de la RDC: les défenseurs des droits humains «pris pour cible par le M23», pointe l'ONU

En République démocratique du Congo, des experts des Nations unies tirent la sonnette d’alarme. Ils dénoncent des violences extrêmes commises contre des défenseurs des droits humains dans les régions de l’est du pays occupées par les rebelles de l’AFC/M23. Selon ces experts, le groupe armé est responsable d’enlèvements, de tortures et de menaces de mort dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu. Dans leur communiqué, les experts n’ont pas précisé la chronologie des faits.

RFI

