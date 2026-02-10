CEDEAO : le CCDG renforce les compétences de son personnel sur la gestion des subventions

Le Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG) a organisé, du 3 au 5 février 2026 à Saly (Sénégal), une retraite stratégique dédiée à la gestion des subventions et à la planification de ses activités annuelles. Cette initiative s'inscrit sous l'égide de la Commissaire chargée du Développement Humain et des Affaires Sociales de la Commission de la CEDEAO, le Professeur Fatou Sow Sarr.



L'objectif principal de ce séminaire était de renforcer l'expertise technique du personnel concernant les procédures de gestion des subventions (Grants). Les sessions de travail ont porté sur l'appropriation des bonnes pratiques et l'identification des risques de gestion afin de garantir une utilisation des fonds conforme aux standards de transparence et d'efficacité exigés par les bailleurs de fonds internationaux.



Parallèlement au renforcement de capacités, cette rencontre a servi de cadre à l'élaboration de la feuille de route du CCDG pour l'exercice en cours. Les participants ont procédé à la programmation détaillée des activités prévues en 2026, visant à consolider les missions de l'organisation en faveur de l'égalité des genres et du développement social au sein de l'espace CEDEAO.