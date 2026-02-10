Gabon: le président Brice Oligui Nguema s'adresse directement aux enseignants en grève

Dans les deux lycées, Brice Clotaire Oligui Nguema s’est offert un bain de foule. Mains serrées avec des élèves et des enseignants. Pas de prise de parole pour le chef de l'État, mais un communiqué diffusé sur Facebook.



« J'ai été heureux de constater ce matin (…) le retour de nos enseignants et la reprise du chemin de l'école », écrit le président. Il dit avoir vu « des sourires sur les lèvres et les visages rayonnants de nos enfants, heureux de retrouver leurs salles de classe ».



Plus loin, Brice Clotaire Oligui Nguema s'adresse directement aux enseignants. En tant que « fils d'enseignants », il assure « connaître leurs réalités » et prendre leurs « problèmes à bras le corps ». Le président s'engage « à les résoudre méthodiquement et progressivement ».



Plusieurs enseignants qui s’appellent désormais « enseignants précarisés » ont directement répondu à la publication du chef de l'État. Ils expliquent que les cours n'ont pas encore repris et jugent les réponses du gouvernement « insignifiantes ».