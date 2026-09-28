CEDEAO : les grandes orientations de la politique scientifique régionale dévoilées à Dakar

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) veut renforcer la coopération entre les universités de la région et accroître les investissements dans la recherche scientifique. L’organisation régionale a présenté ses principales orientations stratégiques lundi, à Dakar, lors de la Conférence des Recteurs Afrique de l’Ouest (C2R) de l’AUF et des Journées Recherche & Innovation.



Le Professeur Nassirou Bako-Arifari, Commissaire chargé du Développement humain et des Affaires sociales de la Commission de la CEDEAO, a indiqué que l’organisation souhaitait jouer un rôle d’articulation entre les espaces universitaires francophone, anglophone et lusophone.



La CEDEAO ambitionne notamment de faire passer les investissements régionaux dans la recherche de 0,3 % à au moins 1 % du PIB. Elle mise également sur la valorisation des innovations et une plus grande implication du secteur privé.



Parmi les projets annoncés figure ECOSTAT-1, un projet de satellite ouest-africain conduit avec l’agence spatiale du Nigeria. Les études de faisabilité et les études techniques sont achevées. L’organisation compte également renforcer le programme PARI, le Réseau ouest-africain des académies de sciences (WANNAS), l’apprentissage en ligne et l’harmonisation des diplômes.



Le Commissaire a par ailleurs plaidé pour des partenariats scientifiques plus équilibrés. « Il ne s’agira pas que les chercheurs africains soient simplement des faire-valoir, mais qu’ils soient aussi partie prenante à la programmation scientifique dès le départ », a-t-il déclaré.



De son côté, l’Union européenne a annoncé près de 2 milliards d’euros mobilisés depuis 2021 dans des projets conjoints avec l’Afrique. Un nouveau programme régional, SRIA, doté de 85 millions d’euros, doit également être lancé l’année prochaine.