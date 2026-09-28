Ligue des Nations : la France s’impose en Belgique grâce à Michael Olise

Trois jours après leur victoire en Turquie (0-1), des Bleus totalement remaniés ou presque l’ont emporté en Belgique (0-1), ce lundi 28 septembre en Ligue des nations.
Plaisante et insouciante malgré trois novices au coup d’envoi, l’équipe de France a été récompensée par un bijou de Michael Olise. Zinédine Zidane démarre son mandat par deux succès.
Un résultat qui envoie les Bleus à la première place du classement du groupe 1 de la Ligue A, devant la Belgique et l’Italie qu’ils recevront vendredi prochain au Stade de France.
Plaisante et insouciante malgré trois novices au coup d’envoi, l’équipe de France a été récompensée par un bijou de Michael Olise. Zinédine Zidane démarre son mandat par deux succès.
Un résultat qui envoie les Bleus à la première place du classement du groupe 1 de la Ligue A, devant la Belgique et l’Italie qu’ils recevront vendredi prochain au Stade de France.
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