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Ligue des Nations : la France s’impose en Belgique grâce à Michael Olise



Ligue des Nations : la France s’impose en Belgique grâce à Michael Olise
Trois jours après leur victoire en Turquie (0-1), des Bleus totalement remaniés ou presque l’ont emporté en Belgique (0-1), ce lundi 28 septembre en Ligue des nations. 

Plaisante et insouciante malgré trois novices au coup d’envoi, l’équipe de France a été récompensée par un bijou de Michael Olise. Zinédine Zidane démarre son mandat par deux succès. 

Un résultat qui envoie les Bleus à la première place du classement du groupe 1 de la Ligue A, devant la Belgique et l’Italie qu’ils recevront vendredi prochain au Stade de France. 


 
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Moussa Ndongo

Lundi 28 Septembre 2026 - 23:26


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