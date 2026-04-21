CENTCOM: Les États-Unis ordonnent à 28 navires de faire demi-tour dans le cadre du blocus des ports iraniens

Les forces américaines ont contraint 28 navires à faire demi-tour ou à regagner leur port depuis l’instauration du blocus naval visant les bâtiments entrant ou sortant des ports iraniens, a indiqué mardi le Commandement central américain (CENTCOM).



Cette annonce intervient alors que Washington maintient depuis la semaine dernière un blocus naval dénoncé par Téhéran comme une violation du cessez-le-feu.



Les tensions se sont ravivées après que l’Iran, qui avait annoncé vendredi la réouverture du détroit d’Ormuz à la navigation, est revenu sur sa décision dès le lendemain, réimposant des restrictions sur le trafic maritime. Téhéran invoque le non-respect par les États-Unis de leurs engagements dans le cadre d’un accord de trêve de deux semaines, censé expirer mercredi.



Le président américain Donald Trump a, de son côté, accusé l’Iran d’avoir violé le cessez-le-feu « à de nombreuses reprises ».



Parallèlement, le vice-président américain JD Vance doit se rendre au Pakistan, accompagné des émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner, pour un nouveau cycle de négociations. La participation de l’Iran reste toutefois incertaine, Téhéran exigeant au préalable la levée du blocus.