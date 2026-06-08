Centenaire de Wade: hommage à l’élégance républicaine du Président Diomaye Faye (Par Me Soulèye Macodou Fall)

À l’occasion de la célébration du centième anniversaire du Président Abdoulaye Wade, le peuple sénégalais a été témoin d’un moment d’une rare portée symbolique et républicaine.



Par son discours empreint de respect, de reconnaissance et de hauteur de vue, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, a rendu un hommage mérité à l’un des plus illustres serviteurs de la Nation.



Au-delà de la personne du Président Wade, c’est toute une page de l’histoire politique du Sénégal qui a été honorée. En saluant son parcours exceptionnel, son engagement en faveur de la démocratie, son rôle historique dans l’alternance politique de 2000 ainsi que sa contribution au rayonnement du Sénégal sur la scène internationale, le Chef de l’État a rappelé que la grandeur d’une Nation se mesure également à sa capacité à reconnaître les mérites de celles et ceux qui ont contribué à son édification.



Le discours du Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE a été marqué par une remarquable élégance républicaine. Dans un contexte où les divergences politiques peuvent parfois prendre le pas sur l’essentiel, il a démontré que le respect dû aux anciens Chefs d’État et la préservation de la mémoire nationale demeurent des valeurs cardinales de notre démocratie.



Cet hommage solennel traduit une conception apaisée et mature de l’exercice du pouvoir, fondée sur la continuité de l’État, le respect des institutions et la reconnaissance des contributions de chacun à la construction de notre destin commun.



Il convient de féliciter chaleureusement le Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE pour cette initiative qui honore la République et renforce la cohésion nationale. En célébrant le centenaire du Président Abdoulaye Wade avec dignité, respect et considération, il adresse à la jeunesse sénégalaise un message fort : les convictions politiques ne doivent jamais faire obstacle à la reconnaissance du mérite, de l’expérience et du service rendu à la Nation.



Nos remerciements vont également au Président Abdoulaye Wade, dont le parcours exceptionnel continuera d’inspirer plusieurs générations de Sénégalais, d’Africains et de démocrates à travers le monde. Atteindre l’âge de cent ans tout en demeurant une figure majeure de la vie publique constitue un événement historique qui mérite d’être salué avec gratitude et admiration.



Que Dieu accorde au Président Abdoulaye Wade une santé durable, la sérénité et la bénédiction pour continuer à être un témoin privilégié de l’histoire du Sénégal.



Vive la République.



Vive le Sénégal.



Maître Soulèye Macodou FALL

Avocat au Barreau de Paris Docteur en droit

Ancien Conseil de l’Agent Judiciaire de l’État du Sénégal

Spécialiste en droit maritime, droit des affaires et contentieux internationaux Président du Mouvement citoyen « BEUGG DIAMM »