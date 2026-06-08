Dakar : l’ambassade de la RDC ouvrira un centre d’apprentissage du lingala et du wolof en septembre

L’ambassadeur de la République démocratique du Congo (RDC) à Dakar, Christophe Muzungu, a annoncé, le 6 juin 2026, qu’il prévoit d’ouvrir, dès septembre prochain, un centre dédié à l’enseignement du lingala et du wolof. Selon le diplomate, cette initiative vise à favoriser la compréhension mutuelle entre les peuples sénégalais et congolais.



« Nous sommes en train d’aménager une grande salle au sein de notre ambassade à Dakar. Cette salle servira à enseigner le wolof aux Congolais et le lingala aux Sénégalais », a déclaré Christophe Muzungu en marge de l’ouverture de la troisième édition du festival BD Ataaya, organisé à l’initiative de la Délégation Wallonie-Bruxelles à Dakar.



L’ambassadeur a expliqué que ce projet répond à un intérêt croissant pour les deux langues. « La plupart des Sénégalais aiment le lingala, notamment à travers les chansons de Fally Ipupa et de Koffi Olomidé. De leur côté, beaucoup de Congolais vivant au Sénégal souhaitent apprendre le wolof », a-t-il souligné.



Une rencontre d’information est prévue en septembre 2026 à l’ambassade de la RDC à Dakar afin de recenser les personnes intéressées par les cours. « Nous allons organiser une rencontre au mois de septembre 2026 à l’ambassade de la RDC à Dakar avec ceux et celles qui veulent apprendre le wolof et le lingala dans ce centre’ », a-t-il soutenu.



Avant d’ajouter que : « Pour le moment, il n’y a pas encore une date précise qui est arrêtée pour le démarrage des cours, mais le mois de septembre est retenu ».



D'après l'APS, cette initiative contribuera à renforcer davantage les échanges culturels et les liens de fraternité entre le Sénégal et la RDC.