Burkina : le gouvernement annonce la suspension de tous les concours de beauté

Au Burkina Faso, ce lundi 08 juin, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a annoncé la suspension de tous les concours de beauté, dans un communiqué.



«L’organisation de tout concours de beauté est suspendue sur tout le territoire national. Par conséquent, aucune autorisation y relative ne pourra être délivrée durant cette période transitoire», a écrit le ministère.



Selon le gouvernement, cette décision s’inscrit dans une dynamique «de préservation, de promotion et de valorisation du patrimoine culturel national conformément aux idéaux de la Révolution progressiste Populaire». Elle vise aussi à «garantir le respect de l’identité culturelle burkinabé, des valeurs morales et sociales ainsi que des principes éthiques» qui fondent la dignité du pays.



Les autorités assurent néanmoins qu’un processus d’élaboration de nouveaux textes est en cours dans le but «d’encadrer de manière plus rigoureuse et harmonisée l’organisation» de ces concours de beauté.



Pour l’heure, les acteurs des événementiels n’ont pas encore réagi à la décision.