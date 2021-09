CESE: après un long séjour en France, Idrissa Seck reprend service ce mardi

Idrissa Seck reprend service après une longue absence. Le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) va présider, ce mardi, la deuxième session ordinaire de l'exercice 2021, en visioconférence.



Idrissa Seck et les membres de son institution

se pencheront sur les thèmes : «Erosion côtière» et «Révolution numérique et Employa-

bilité des jeunes», «Le premier thème sera

étudié dans le cadre de l'inter-commission

composée par la Commission du cadre de vie,

de l'environnement et du développement durable, d'une part, et la Commission du développement territorial et local, d'autre part.



Le deuxième thème sera étudié dans le cadre de l'inter-commission constituée de la Commission du développement industriel, de l'énergie et des technologies, de la Commission du cadre de vie, de l'environnement et du développement durable et, enfin, de la Commission de la jeunesse, de l'éducation, de la formation, de l'emploi et du travail», explique un communiqué de la direction de Communication du Cese.