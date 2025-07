CFEE 2025 : l'académie de Kolda en tête du classement national avec un taux de réussite de 82,38 %

L’Inspection d’académie (IA) de Kolda (sud) a proclamé ce mardi matin les résultats de l'examen du Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE) 2025. Avec un taux de réussite régional de 82,38 %, Kolda s’illustre brillamment en occupant la première place du classement national parmi les 16 académies du pays.



La cérémonie de délibération et de proclamation des résultats s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de satisfaction et de fierté. Selon le secrétaire général de l’IA de Kolda, l’inspecteur Aliou Touré, 17 222 candidats étaient inscrits pour cette session, et 1 805 ont effectivement composé.



Au niveau départemental, l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Kolda se démarque avec un taux de réussite remarquable de 86,12 %, suivie de celle de Vélingara avec 80,22 %. Medina Yoro Foula ferme la marche avec un taux honorable de 77,22 %.



« Ce classement national est le fruit d’un travail collectif : l’engagement des enseignants, la mobilisation des parents et la détermination des élèves », a souligné l’inspecteur Aliou Touré, saluant également le soutien constant des autorités administratives et des partenaires de l’école.



Il est également à noter qu’un nombre important d’écoles de la région ont atteint un taux de réussite de 100 %, preuve d’une dynamique éducative en nette progression.



Avec cette performance, Kolda envoie un signal fort en matière de qualité de l’enseignement élémentaire et inscrit son nom en lettres d’or dans les annales du CFEE 2025.