CFPT Sénégal-Japon : une nouvelle annexe bientôt construite à Diamniadio avec l'appui de la JICA

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Idrissa Samb, a reçu une délégation de l’Agence de coopération internationale du Japon (JICA) dirigée par sa représentante résidente et directrice régionale au Sénégal, Matuso Jinko.



Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat sénégalo-japonais dans le développement des compétences et l'employabilité des jeunes. Établi en 1999, ce partenariat a permis la modernisation continue du Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon (CFPT-SJ) par le biais d'extensions d'infrastructures, de la création de nouvelles filières de Brevet de technicien supérieur (BTS) et de programmes de formation au bénéfice de 1 203 participants issus de 21 pays.



Les deux parties ont dégagé de nouvelles perspectives axées sur l'adaptation des formations aux besoins du marché du travail et le développement des ressources humaines industrielles. Les projets retenus comprennent la construction d'une annexe du CFPT-SJ à Diamniadio, la fourniture d'équipements spécialisés, l'exécution d'une nouvelle phase de formation en pays tiers et l'établissement de partenariats directeurs avec des entreprises japonaises pour la co-création de solutions innovantes en Afrique.

