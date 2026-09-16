Diplomatie & Économie : le Vice-président El Malick Ndiaye reçoit l'Ambassadrice Carine Elisabeth Robarts

Le Premier Vice-président de l’Assemblée nationale chargé de la diplomatie parlementaire, El Malick Ndiaye, a reçu ce mercredi 16 septembre 2026 l’Ambassadrice du Royaume-Uni au Sénégal, Carine Elisabeth Robarts. Selon les informations officielles, cette audience s'est conclue par des avancées concrètes portant sur la dynamisation du Groupe d’amitié parlementaire Sénégal–Royaume-Uni, l’approfondissement des échanges économiques et la recherche de nouvelles opportunités de coopération bilatérale.



Au cours de cet échange, la diplomate britannique a affirmé la disponibilité de son pays à accompagner le Sénégal dans la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ Dakar 2026) ainsi que sur les volets technique et politique de la Journée mondiale de l’eau. En transmettant les salutations du Président Ousmane Sonko à ses homologues britanniques, le Vice-président El Malick Ndiaye a réaffirmé l’ambition de conduire une diplomatie parlementaire orientée vers l'action et les résultats.