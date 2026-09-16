Transports routier et aérien : L'OFNAC lance la cartographie des risques de corruption à Saly

Le président de l'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), Moustapha Ka, a ouvert ce mercredi 16 septembre 2026 à Saly un atelier de trois jours consacré à la cartographie des risques de corruption dans les transports routier et aérien. L'autorité a précisé que cet exercice vise à identifier les vulnérabilités des procédures d'autorisation, de contrôle technique et de délivrance de titres pour renforcer la transparence du secteur. « Cartographier un risque, ce n’est pas désigner un coupable ni désigner une administration », a déclaré Moustapha Ka devant les représentants des forces de sécurité, des transporteurs et de la société civile. Il a rappelé que cette initiative s'appuie sur le nouveau cadre juridique adopté en 2025 pour refonder le dispositif national d'intégrité et de redevabilité.



Rappelant l'accident tragique de Sikilo survenu en janvier 2023 pour illustrer les liens entre gouvernance et sécurité publique, le président de l'OFNAC a souligné la nécessité d'agir en amont des infractions. « Partout où existe une décision administrative, un contrôle, une autorisation, une sanction ou un pouvoir d’appréciation, il convient de s’assurer que les procédures sont suffisamment transparentes », a soutenu le responsable. À l'issue des travaux, l'institution publiera un plan de mitigation des risques assorti d'une feuille de route opérationnelle.