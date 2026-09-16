Football ivoirien : Hervé Renard dévoile sa liste pour la fenêtre FIFA de septembre - octobre 2026

Le sélectionneur national de l’équipe de football de la Côte d'Ivoire, Hervé Renard, a officiellement publié, ce mercredi 16 septembre, sa liste de joueurs retenus pour les prochaines échéances internationales de la fenêtre FIFA de septembre - octobre 2026. Pour ce rassemblement crucial, le technicien français a choisi de s'appuyer sur l'expérience des cadres habituels de l’équipe, tout en injectant une dose notable de fraîcheur et de jeunesse au sein du groupe des Éléphants.
La stabilité au poste de gardien
Sans surprise, Fofana Yahia conserve son statut de leader dans les buts ivoiriens. Il sera épaulé par Alban Lafont et le jeune Mohamed Koné, consolidant un trio de gardiens compétitif.
Une défense solide
L'arrière-garde ivoirienne affiche une fière allure. Hervé Renard a fait appel aux valeurs sûres évoluant au plus haut niveau européen, à l'instar d'Évann Ndicka, Ousmane Diomandé et Odilon Kossounou. La présence d'Emmanuel Agbadou, Guéla Doué, Kassoum Ouattara, Ghislain Konan et Christ Tapé offre au sélectionneur de multiples options tactiques, tant sur les flancs que dans l'axe.
Un milieu de terrain densifié, Yalcouyé au rendez-vous
L'entrejeu sera une nouvelle fois orchestré par les infatigables Franck Kessié et Ibrahim Sangaré. La grande attraction de cette liste réside dans la convocation du très prometteur Malick Yalcouyé, dont les performances récentes à Brighton (Angleterre) ont séduit le staff technique. Ils seront accompagnés par Christ Inao, Patrick Zabi, Amadou Koné et Eddy Doué, formant un milieu de terrain à la fois athlétique et technique.
Une attaque explosive et rajeunie
Le secteur offensif promet des étincelles. Si le vétéran Nicolas Pépé apportera toute son expérience, Hervé Renard mise clairement sur l'avenir et la vitesse. On note ainsi les sélections attendues d'Élie Wahi, de Yann Gboho et du jeune Yoan Bonny. Les dynamiques Yann Diomandé, Bazoumana Touré et Ryan Fofana complètent ce commando offensif prêt à dynamiter les défenses adverses.
Pour rappel, les Éléphants de Côte d'Ivoire disputeront trois matchs clés entre fin septembre et début octobre 2026 : ils affronteront d'abord le Ghana le jeudi 24 septembre, puis la Somalie le mardi 29 septembre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027, avant de conclure ce rassemblement par un choc amical contre le Cameroun le samedi 3 octobre.
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