CHAN 2020: Les Lions de l’Atlas conservent leur couronne

Le match commence timidement. Pour ce show final du Championnat d’Afrique des Nations Total, Cameroun 2020, les équipes sont en alerte et les occasions se multiplient d’un côté comme de l’autre. Cinq minutes de jeu et déjà Issa Samake est le premier averti dans ce match après une faute sur rahimi.



A la 20e minute, la frappe du droit de Rahimi pousse Djigui Diarra à se détendre pour sauver le ballon. Les deux équipes se séparent sur un score vierge et reviennent avec de nouvelles ambitions un quart d’heure plus tard.



La deuxième période est toute aussi animée. Le Mali domine mais se fait surprendre à 20 minutes de la fin avec un but de Soufiane Bouftimi. Le corner de Namsaoui venu de la droite trouve le défenseur central du Maroc.



Le joueur de 26 ans du HUSA saute plus haut que toute la défense malienne et pique un etête qui trompe Djigui Diarra.



Une ouverture du score qui permet aux Lions de se déployer et de gagner en confiance. Le Maroc marque le but du break 8 minutes plus tard sur un nouveau corner. Même situation, côté gauche cette fois-ci. En renard de surface, Ayoub El Kaabi envoie le ballon au fond des filets.



Le Mali perd pied et en fin de rencontre, Issaka Samake marche sur la cheville de Mohamed Ali et prend un deuxième carton jaune, synonyme d’une expulsion. Le Mali doit terminer la partie en infériorité numérique.



Lors de ses quatre apparitions, le Mali a constamment figuré dans le lot des prétendants potentiels sans jamais parvenir à décrocher la couronne tutoyée en 2016 et en 2020.



Le Maroc réalise la sensation dans la compétition, devenant la première équipe à conserver son trophée.



Réactions d'après-match

Houcine Ammouta, entraîneur du Maroc



"Tout d'abord, je félicite le Mali et l'entraîneur Diane Nouhoum pour leur participation à la compétition. Atteindre la finale est un exploit. Pour nous, nous sommes venus ici avec une équipe changée à 65% et un nouveau staff. Il s'agissait donc d'écrire notre histoire et gagner pour nous-mêmes. La finale d'aujourd'hui a été difficile mais nous avons fait l'essentiel, gagner et je crois que nous méritons la victoire plus le trophée "



Nouhoum Diané, entraîneur du Mali



"Nous sommes venus pour remporter notre premier trophée mais avons affronté une très bonne équipe marocaine, je crois qu'ils étaient la meilleure équipe du tournoi. Le match d'aujourd'hui s'est décidé sur de petits détails, je tiens à féliciter l'entraîneur Houcine. Nous rentrons chez nous et continuons à travailler pour un meilleur futur, "



Avec Caf Online