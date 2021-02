CHAN 2020: Voici le tableau des demi-finales !

Mali – Guinée

03 février 2021, 16H00 (heure locale), Stade de Japoma à Douala

C’est au bout du suspense que le Mali s’est assuré une place en demies. En face, le Congo s’est montré plus coriace que prévu. Après 120 longues minutes sans trouver la moindre faille d’un côté comme de l’autre, c’est la séance de tirs au but qui va départager les deux équipes. Le Mali sort victorieux 5-4 grâce à des tirs réussis de Samake, Kyabou, Samabali, Doumbia et Coulibaly pour les Aigles. Les Congolais avaient inscrit les leurs par Ondongo, Binguila, Mokombo et le gardien Ndzila. Au cours des matches précédents, les Aigles avaient dominé le Burkina Faso 1-0, fait match nul contre le Cameroun (1-1) et dominé le Zimbabwe (1-0).

C’est un duel 100% Afrique de l’Ouest qui nous attend pour la première demi-finale, puisque la Guinée a eu besoin d’aller chercher au plus profond de ses tripes pour trouver la lumière contre le Rwanda. Réduits à dix d’un côté comme de l’autre, c’est finalement Morlaye Sylla qui donne la qualification à la Guinée sur un somptueux coup-franc. Pour rappel, le Syli National avait terminé en tête du groupe D avec une victoire (3-0) contre la Namibie, un match nul (1-1) contre la Zambie et un autre (2-2) contre la Tanzanie.