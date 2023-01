CHAN 2023 : Côte d’Ivoire vs Sénégal, chaud derby ouest-africain

Les Ivoiriens et Sénégalais vont se retrouver pour la deuxième fois en CHAN après leur dernière confrontation en 2009, où le match s’était soldé par un match nul (0-0) lors de la troisième journée de la poule A.



Le Sénégal et la Côte d’Ivoire n’ont qu’une seule ambition : bien débuter la compétition avec une victoire. Ils veulent éviter une contre-performance qui pourrait affecter leur moral en début de compétition.



Le Sénégal, qui participe pour la troisième fois au CHAN, veut aller le plus loin possible dans cette compétition. Le sélectionneur Pape Bouna Thiaw, affirme qu’il fera tout son possible pour que ses protégés puissent suivre les pas de leurs aînés (l’équipe nationale A), récents vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Cameroun 2022.



Pour sa part, la Côte d’Ivoire, qui sera à sa cinquième participation, compte faire mieux que sa quatrième place en 2016. Le technicien ivoirien, Souhailo Haidara, annonce que tous les ingrédients seront mis de leur côté pour faire un bon tournoi en terre algérienne.



Dans l’autre match du groupe, la RD Congo vainqueur des éditions 2009 et 2016, fera face à l’Ouganda qui en sera à sa première participation.



Programme 1ère journée groupe B

samedi 14 janvier 2023

Stade du 19-mai 1956 d’Annaba (Algérie)

16h00 RD Congo / Ouganda

19h00 Côte d’Ivoire / Sénégal