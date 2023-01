CHAN 2023 : Pape Thiaw se dit satisfait du bilan des préparatifs

«On sort d'un match très difficile contre une équipe très agressive (du Congo A'). J'ai eu même un peu peur au début mais à la fin tout s'est bien passé. Cette équipe du Congo a été très bien en place. Elle nous a posé d'énormes problèmes tout au début. Mais, on a su marquer très tôt dans le match sur un coup-franc de Lamine Camara », a dit Pape Thiaw.



Le coach du Sénégal A’ relève quelques difficultés pendant les matchs de préparation. « Malheureusement, ces derniers jours, on a trop peiné sur le dernier geste. On a beaucoup travaillé sur ça. Et j'espère que d'ici au début de la compétition, cette progression va nous faire du bien ».



Pape Thiaw est satisfait du bilan des préparatifs. « Je peux dire que le bilan est positif. Les conditions de travail et d'hébergement ont été très bonnes. J'ai aussi apprécié le fait que l'équipe a joué deux matchs sans prendre de buts. Sur la deuxième rencontre, on a réussi à gérer le score pendant tout le match après avoir marqué à la 5ème minute », a soutenu le sélectionneur de l’équipe locale du Sénégal.



Le coach du Sénégal A’ aborde le CHAN qui débute le 14 janvier prochain. « Et en direction de la compétition, on a besoin de cette solidité défensive. À cela s'ajoute notre amélioration sur les transitions. On est également en train de travailler sur les deux phases de jeu. Quand on a le ballon et travaille aussi sur l'animation offensive basée sur nos circuits préférentiels. Et heureusement, on commence bien à les maîtriser. Dans l'ensemble, je suis content des joueurs. Maintenant, place à la compétition. En d'autres termes, place à la réalité».