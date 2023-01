CHAN 2023 : l’Algérie vise les quarts, le Mozambique défie la Libye

Vainqueurs de la Libye en match d'ouverture (1-0), les Algériens jouent une possible qualification pour les quarts de finale contre les Ethiopiens.



Les Fennecs doivent élever leur niveau afin d’enregistrer un second succès, ce soir face aux Walyas.

Pour s’imposer face aux Ethiopiens , les Fennecs pourront encore compter sur leurs supporters, qui vont sans doute pousser leur équipe vers la qualification.



La formation coachée par Madjid Bougherra fera également confiance à ses joueurs expérimentés.

L’autre rencontre du groupe opposera le Mozambique et la Libye.



Programme 2ème journée



Groupe A

Nelson Mandela Stadium

16h00 Mozambique-Libye

19h00 Algérie-Ethiopie