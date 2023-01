CHAN 2023: l'équipe marocaine n’a pas décollé pour l’Algérie

La sélection marocaine, censée prendre part au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) de football, se trouvait vendredi 13 janvier au matin à l'aéroport de Rabat-Salé pour se rendre en Algérie. Un avion de la compagnie Royal Air Maroc (RAM) était sur le tarmac.



L’équipe du Maroc quitte l’aéroport faute d’autorisation de décollage

Les Lions de l'Atlas attendaient le feu vert d’Alger pour le décollage. En effet, le 22 septembre 2021, l’Algérie avait fermé son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat.



Ce problème d’autorisation de survoler l’espace aérien algérien est, depuis plusieurs jours, l’explication avancée par la Fédération marocaine pour justifier l’incertitude autour de la participation de l'équipe nationale A'. Faute d’un signal positif de la part d'Alger, vers 12h30, heure locale, l’équipe du Maroc a quitté l’aéroport.



« Les joueurs se sont préparés depuis des mois, nous avons tout mis en place pour les préparer au mieux, mais en l'absence d'une réponse favorable des autorités algériennes, nous ne pourrons pas disputer le CHAN. Ces jeunes voulaient prendre part à la compétition et démontrer, eux aussi, leur niveau de jeu avec la volonté de gagner cette compétition comme les précédentes », a déclaré Fouzi Lekjaa, président de la FRMF, à la sortie de l'aéroport.



Venus à Rabat pour assister au tirage au sort du Mondial des clubs, le président de la FIFA, Gianni Infantino, et celui de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, ont croisé les joueurs en train d’attendre à l’aéroport.



RFI