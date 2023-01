CHAN 2023 : le Cameroun s'impose (1-0) contre le Congo

L'équipe nationale locale du Cameroun a battu (1-0) celle du Congo, en match comptant pour la 1ère journée du groupe E du Championnat d'Afrique des nations de football (CHAN) 2022 (13 janvier - 4 février).



Le Cameroun a marqué à la 63 minute grâce à Jerôme Ngom Mbekeli, présent dans la sélection camerounaise qui a pris part à la Coupe du monde senior, qui s’est tenue en novembre et décembre derniers au Qatar.



L'ailier de 24 ans a profité d'une sortie hasardeuse du portier congolais Ndzila pour placer un magnifique coup de tête.



Emmenée par un excellent Jerôme Ngom Mbekeli sur sn côté droit, l'équipe camerounaise s’est montrée plus menaçante après son but, en multipliant les occasions.



N’ayant eu que de maigres occasions, les Congolais en étaient réduits à tenter d'exister dans ce match.



Le CHAN se poursuivra mardi avec les matchs de la deuxième journée du groupe A entre le Mozambique et la Libye à 16 h 00 GMT et l’Algérie et l’Éthiope à 19 h 00 GMT.



Aps