CHAN 2024 : Algérie et Afrique du Sud en vie, Guinée et Niger éliminés

L’Algérie et la Guinée se sont quittées sur un score de parité 1-1 vendredi au stade Nelson Mandela de Kampala, en Ouganda, lors de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations (CHAN).
La Guinée a pris l’avantage grâce à Ismaïla Camara à la 62ᵉ minute, mais l’Algérie a égalisé à la 88ᵉ minute grâce au but du remplaçant Sofiane Bayazid.
Dans l’autre rencontre du groupe, le Niger et l’Afrique du Sud se sont également neutralisés.
À l’issue de cette quatrième journée, l’Ouganda conserve la tête du groupe C avec 6 points, suivi de l’Algérie et de l’Afrique du Sud qui en comptent 5 chacun. La Guinée, avec 4 points, et le Niger, avec 1 point, sont officiellement éliminés de la compétition.
Pour le dernier match du groupe, l’Algérie affrontera le Niger le 18 août, tandis que l’Afrique du Sud se mesurera à l’Ouganda.
Autres articles
-
Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal défie le Soudan et la RD Congo les 4 et 9 septembre
-
Mercato : Pape Gueye dans le viseur d'un club saoudien
-
Afrobasket masculin 2025 : le Sénégal s’incline face à l’Égypte (91-77)
-
Angleterre : Alexander Isak est en grève à Newcastle
-
Foot : le PSG renverse Tottenham et remporte sa première Supercoupe d'Europe