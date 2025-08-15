CHAN 2024 : Algérie et Afrique du Sud en vie, Guinée et Niger éliminés

L’Algérie et la Guinée se sont quittées sur un score de parité 1-1 vendredi au stade Nelson Mandela de Kampala, en Ouganda, lors de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations (CHAN).

La Guinée a pris l’avantage grâce à Ismaïla Camara à la 62ᵉ minute, mais l’Algérie a égalisé à la 88ᵉ minute grâce au but du remplaçant Sofiane Bayazid.

Dans l’autre rencontre du groupe, le Niger et l’Afrique du Sud se sont également neutralisés.

À l’issue de cette quatrième journée, l’Ouganda conserve la tête du groupe C avec 6 points, suivi de l’Algérie et de l’Afrique du Sud qui en comptent 5 chacun. La Guinée, avec 4 points, et le Niger, avec 1 point, sont officiellement éliminés de la compétition.

Pour le dernier match du groupe, l’Algérie affrontera le Niger le 18 août, tandis que l’Afrique du Sud se mesurera à l’Ouganda.