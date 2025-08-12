Réseau social
CHAN 2024 : Le Sénégal concède le nul face au Congo



Le Sénégal a décroché un match nul (1-1) face au Congo, ce mardi au Amaan Stadium, lors de la deuxième journée du groupe D du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024.
 
Dominateurs en première période, les Congolais ont empêché les “Lions” de développer leur jeu et ont ouvert le score à la 19e minute par Declan Moussavou (1-0).
 
Plus entreprenants après la pause, les hommes de Souleymane Diallo ont multiplié les offensives et ont été récompensés à la 82e minute grâce à Layousse Samb (1-1).
 
Avec ce nul, le Sénégal conserve la tête du groupe D avec 4 points, tandis que le Congo, après deux matchs disputés, occupe provisoirement la deuxième place.
 
Dans l’autre affiche du groupe, le Nigeria, battu par le Sénégal lors de son entrée en lice, cherchera à se relancer face au Soudan (17h00 GMT).
 
