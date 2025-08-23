CHAN 2024 : Le Sénégal écarte l’Ouganda et file en demi-finales

Le Sénégal a décroché son billet pour les demi-finales du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024 en s’imposant face au pays hôte, l’Ouganda, ce samedi (1-0).
Malgré une nette domination des Cranes, les “Lions” Locaux ont su faire preuve de réalisme et de solidité. L’unique but de la rencontre est intervenu à la 62e minute, signé Oumar Ba sur une offrande de Libasse Guèye.
Grâce à cette victoire, le Sénégal, tenant du titre, se hisse dans le dernier carré et croisera le fer avec Madagascar pour une place en finale.
