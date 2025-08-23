Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

CHAN 2024 : Le Sénégal écarte l’Ouganda et file en demi-finales



CHAN 2024 : Le Sénégal écarte l’Ouganda et file en demi-finales
Le Sénégal a décroché son billet pour les demi-finales du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024 en s’imposant face au pays hôte, l’Ouganda, ce samedi (1-0).
 
Malgré une nette domination des Cranes, les “Lions” Locaux ont su faire preuve de réalisme et de solidité. L’unique but de la rencontre est intervenu à la 62e minute, signé Oumar Ba sur une offrande de Libasse Guèye.
 
Grâce à cette victoire, le Sénégal, tenant du titre, se hisse dans le dernier carré et croisera le fer avec Madagascar pour une place en finale.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Samedi 23 Août 2025 - 18:19


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter