CHAN 2024 : Madagascar, Congo, Ouganda et Mauritanie filent en phase finale

Qualifications pour le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024, le Madagascar, le Congo-Brazzaville, l'Ouganda et la Mauritanie ont validé leur billet ce dimanche 29 décembre pour cette grande compétition africaine de football, prévue du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.



Madagascar 0-1 Eswatini

Madagascar sera également au rendez-vous. Bien que les Barea aient essuyé une défaite face à l’Eswatini (0-1) ce dimanche, leur succès lors du match aller (2-0) leur a permis de décrocher la qualification. Une performance qui apporte un regain de bonheur aux Malgaches.



Congo 2-1 Guinée équatoriale



Les Diables Rouges du Congo se qualifient pour le CHAN 2024 après une victoire 2-1 contre la Guinée équatoriale, suivant un match aller soldé par un nul 0-0. Ce sera leur deuxième participation consécutive à cette compétition réservée aux joueurs locaux. Lors de l’édition précédente en Algérie, les Congolais avaient atteint les quarts de finale, affirmant leur progression sur la scène africaine et leurs ambitions pour l’avenir.



Ouganda 1-0 Burundi



Pays hôte du prochain CHAN, l’Ouganda a battu le Burundi 1-0, confirmant son sérieux sur le terrain tout en poursuivant activement les préparatifs de l’événement. Cette victoire permet aux Cranes d’aborder la compétition avec confiance, bien décidés à briller devant leur public. Les efforts de l’Ouganda pour garantir un CHAN réussi, tant sur le plan organisationnel que sportif, démontrent leur engagement à marquer cette édition de leur empreinte.



Mali 0-0 Mauritanie



Lors du match retour, la Mauritanie et le Mali se sont neutralisés sur un score de 0-0. Grâce à leur victoire 1-0 lors de la rencontre aller, les Mourabitounes décrochent leur qualification pour le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN). Une performance marquante qui confirme leur place parmi les équipes présentes dans cette compétition continentale.