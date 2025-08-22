Réseau social
CHAN 2024: Madagascar file en demi-finales après son succès aux tirs au but contre le Kenya



Le Madagascar s’est qualifié pour les demi-finales du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2024) en éliminant le Kenya aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b), ce vendredi à Nairobi.
 
Après un score de 1-1 à l’issue du temps réglementaire, la prolongation n’a pas permis de départager les deux équipes, conduisant ainsi la rencontre à la séance de tirs au but.
 
Plus adroits dans cet exercice, les Malgaches se sont imposés 4-3, assurant leur place dans le dernier carré de la compétition.
 
En demi-finale, Madagascar affrontera le vainqueur du quart de finale opposant le Maroc à la Tanzanie.
Vendredi 22 Août 2025 - 19:40


