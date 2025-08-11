CHAN 2024 : l’Ouganda bat le Niger et s’empare de la tête du groupe C

L’Ouganda a dominé le Niger (2-0) ce lundi lors de la 3ᵉ journée du groupe C du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), au stade Mandela de Kampala.



Grâce à cette victoire, les Cranes, pays hôte, prennent seuls la tête du groupe avec 6 points, tandis que le Niger reste lanterne rouge avec zéro point.



Plus tôt dans la journée, l’Afrique du Sud s’est imposée face à la Guinée (2-1), se relançant ainsi dans la course à la qualification. Les Bafana Bafana totalisent désormais 4 points, devant la Guinée (3 pts).



Pour la suite de la compétition, l’Afrique du Sud affrontera le Niger le 15 août, tandis que la Guinée croisera l’Algérie (4 pts). L’Ouganda, de son côté, bouclera la phase de groupes face à l’Afrique du Sud le 18 août.

