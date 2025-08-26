Réseau social
CHAN 2024 : le Madagascar surprend le Soudan et se qualifie en finale



Le Madagascar s’est imposé 1-0 face au Soudan ce mardi 26 août 2025 en demi-finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024. Le match a été décidé en prolongation. Toky Niaina Rakotondraibe a inscrit l’unique but à la 116ᵉ minute, offrant ainsi aux Bareas une qualification historique pour la finale.
 
En finale, Madagascar affrontera le Sénégal ou le Maroc, qui s’affrontent dans la seconde demi-finale.
Moussa Ndongo

Mardi 26 Août 2025 - 18:46


