CHAN 2024 : le Madagascar surprend le Soudan et se qualifie en finale

Le Madagascar s’est imposé 1-0 face au Soudan ce mardi 26 août 2025 en demi-finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024. Le match a été décidé en prolongation. Toky Niaina Rakotondraibe a inscrit l’unique but à la 116ᵉ minute, offrant ainsi aux Bareas une qualification historique pour la finale.
En finale, Madagascar affrontera le Sénégal ou le Maroc, qui s’affrontent dans la seconde demi-finale.
En finale, Madagascar affrontera le Sénégal ou le Maroc, qui s’affrontent dans la seconde demi-finale.
Autres articles
-
Éliminatoires Mondial 2026 : le match Sénégal vs Soudan décalé au 5 septembre 2025
-
Mercato : le transfert de Nicolas Jackson prévu dans les 48 heures (agent)
-
Fin de la crise à l'AS Pikine : le président et son vice-président s'accordent
-
Newcastle fait le forcing pour convaincre Alexander Isak
-
Une légende du Real Madrid va s’engager avec le Bayer Leverkusen