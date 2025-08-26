CHAN 2024 : le Maroc élimine le Sénégal et rejoint Madagascar en finale

Le Maroc s’est qualifié ce mardi pour la finale du CHAN 2024 en venant à bout du Sénégal aux tirs au but (1-1, 4-3 TAB).



Les « Lions » du Sénégal avaient pourtant ouvert le score dès la 16ᵉ minute grâce à une tête de Layousse Samb. Mais le Maroc est revenu dans le match par une superbe reprise de volée de Saber Bougrine.



En seconde période, les deux équipes se sont créé plusieurs occasions sans réussir à faire la différence. Les prolongations n’ayant rien changé, la décision s’est jouée lors de la séance de tirs au but, remportée par le Maroc (4-3).



Les « Lions » de l’Atlas retrouveront Madagascar en finale le samedi 30 août 2025, tandis que le Sénégal disputera la petite finale face au Soudan, le vendredi 29 août.