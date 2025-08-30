CHAN 2024 : le Maroc sacré champion d’Afrique pour la troisième fois

Le Maroc a été sacré samedi 30 août 2024 à Nairobi, remportant son troisième titre au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) après sa victoire 3-2 face à Madagascar. Une performance qui confirme la régularité des Lions de l’Atlas dans cette compétition continentale.



La veille, vendredi 29 août, le Sénégal a décroché la médaille de bronze en dominant le Soudan lors du match de classement.