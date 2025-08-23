CHAN 2024 : le Soudan élimine l'Algérie et retrouve Madagascar en demi-finale

A la faveur de cette qualification au dernier carré, le Soudan affrontera un adversaire de taille, le surprenant Madagascar, bourreau du Kenya. La demi-finale est prévue ce mardi à 14h30 GMT au stade de Dar Es Salam, en Tanzanie.

L’autre affiche opposera le Maroc au détenteur du trophée, le Sénégal. À noter que ces quarts de finale furent fatal aux pays hôtes, Tanzanie, Ouganda et Kenya, tous éliminés en quart de finale..

Le Soudan s’est qualifié pour les demi-finales du CHAN 2024 après sa victoire sur l’Algérie aux tirs au but (1-1, 4 tab à 2).