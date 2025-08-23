CHAN 2024 : le Soudan élimine l'Algérie et retrouve Madagascar en demi-finale

Le Soudan s’est qualifié pour les demi-finales du CHAN 2024 après sa victoire sur l’Algérie aux tirs au but (1-1, 4 tab à 2).
A la faveur de cette qualification au dernier carré, le Soudan affrontera un adversaire de taille, le surprenant Madagascar, bourreau du Kenya. La demi-finale est prévue ce mardi à 14h30 GMT au stade de Dar Es Salam, en Tanzanie.
L’autre affiche opposera le Maroc au détenteur du trophée, le Sénégal. À noter que ces quarts de finale furent fatal aux pays hôtes, Tanzanie, Ouganda et Kenya, tous éliminés en quart de finale..
Autres articles
-
Afrobasket masculin 2025 : Le Sénégal tombe face au Mali et rate la finale
-
CHAN 2024 : Le Sénégal écarte l’Ouganda et file en demi-finales
-
Lutte : le combat entre Ada Fass Eumeu et Sène prévu pour avril 2026
-
Premier League : Tottenham de Pape Matar Sarr déroule face à Manchester City
-
Supercoupe : Ahli sacré champion d'Arabie Saoudite, Édouard Mendy décisif aux tirs au but