CHAN 2025 : le Sénégal valide son ticket après sa victoire contre le Libéria

Après les qualifications des sélections sénégalaises U15, U17, U20, de l’équipe nationale A et féminine pour leurs Coupes d’Afrique des Nations respectives, c'est au tour de la sélection locale du Sénégal de décrocher son billet pour le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2025.



Les « Lions » locaux ont brillé (3-0) contre le Libéria ce samedi lors de la manche retour du dernier tour des éliminatoires du CHAN 2025. Oumar Ba, Baye Assane Ciss et Seydina Mandione Mbaye ont inscrit les buts de la victoire.



Grâce à ce succès, les hommes du sélectionneur Souleymane Diallo valident leur ticket pour la prestigieuse compétition qui se déroulera du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.



Les locaux auront ainsi l’opportunité de défendre leur titre de champions lors de cette grande fête du football africain.