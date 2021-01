CHAN Cameroun2020: Toutes les combinaisons des quarts de finale

A | 🇲🇱🇨🇲🇧🇫🇿🇼

B | 🇨🇩🇨🇬🇳🇪🇱🇾

C | 🇲🇦🇷🇼🇹🇬🇺🇬

D | 🇬🇳🇿🇲🇹🇿🇳🇦



Est-ce que votre pays se retrouve en quart de finale? 🤔#TotalCHAN2020 pic.twitter.com/jsX2tqWHE0

— #TotalCHAN2020 - FR (@caf_online_FR) January 27, 2021



Les affiches des quarts de finale du Championnat d'Afrique des Nations Total, Cameroun 2020 sont désormais connues après la qualification de la Guinée et de la Zambie hier-soir, mercredi 27 janvier 2021.La Guinée a rejoint la phase à élimination directe après avoir tenu la Tanzanie à un match nul 2-2 à Douala pour terminer premier du groupe D avec cinq points, grâce à une meilleure différence de buts sur la Zambie qui a terminé deuxième après un match nul et vierge avec la Namibie à Limbé.Les deux pays rejoindront le tenant du titre, le Maroc, le Mali, le Congo, le Rwanda, le Cameroun et la République démocratique du Congo pour disputer les quarts de finale.Deux jours de repos sont prévus avant la suite du tournoi réservé exclusivement aux footballeurs évoluant dans leurs ligues nationales.Les quarts de finale débuteront samedi lorsque le Mali sera opposé au Congo à Yaoundé tandis que la RD Congo affrontera le Cameroun au stade Japoma de Douala.Dimanche, le Maroc sera face à la Zambie à Douala au stade de la réunification tandis que la Guinée et le Rwanda s'affronteront au stade de Limbé.