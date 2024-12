CHAN : le président de la CAF attendu dès demain jeudi en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda,

La Confédération africaine de football (CAF) annonce que son président, Patrice Motsepe, va effectuer à partir de jeudi une tournée de deux jours en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda, les trois pays hôtes du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2024.



La visite du président de la CAF débute par Dar-es-Salaam (Tanzanie), jeudi matin. Motsepe se rendra ensuite à Nairobi, au Kenya, et à Kampala, en Ouganda, le vendredi, pour conclure sa tournée dans ces trois nations, rapporte l’APS.



Au cours de sa visite, il va rencontrer des autorités gouvernementales, des responsables du football et des comités d’organisation des trois pays, précise la CAF.



Elle ajoute que le programme de la visite inclut des visites des stades et des sites d’entraînement en cours de rénovation, en prévision de la compétition de l’année prochaine.



La visite du président de la CAF fait suite à la deuxième mission d’inspection des trois pays hôtes menée par une délégation de l’instance continentale du football en novembre dernier, lors de laquelle les différents stades retenus ont été inspectés, ainsi que des sites d’entraînement, hôtels, aéroports et autres infrastructures.