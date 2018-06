CM2018 : Découvrez la réaction d’après match des joueurs sénégalais

PAPE ALIOUNE NDIAYE

Normal. Après une victoire comme celle, on met du temps à sortir. Nous sommes tranquilles, les gens sont entrain de chanter et de danser dans la bonne humeur, c’est quelque chose de fort. Oui, cela fait plaisir de voir le président de la République venir dans les vestiaires nous féliciter. Cela nous pousse à redoubler d’effort et c’est ce que nous avons l’intention de faire.



MBAYE NIANG

C’était important de bien démarrer cette compétition. Nous avons réalisé un bon match, mais ce n’est pas fini. Il reste deux matchs à livrer, maintenant nous allons nous reposer pour récupérer des forces. Pour le titre d’homme du match, c’est la récompense de tout un groupe. C’est grâce à l’équipe que j’ai réussi à livrer un bon match. Le plus important est d’aider l’équipe à engranger des points. Nous y avons cru et voilà le résultat. On défend ensemble et on attaque ensemble.



Kalidou KOULIBALY

Un match difficile, la Pologne a une belle équipe ; mais la solidarité de notre équipe a été déterminante dans cette victoire. Nous avons marque à des moments clés et cela montre que le Sénégal est un grand et nous devons continuer sur cette lancée. Nous avons encore une marge de progression.

Sur son duo avec Salif Sané

Je n’ai pas joué beaucoup avec Salif Sané, mais nous avons montre de bonne choses et on doit encore travailler. C’est important pour nous de démarrer par une victoire. On a pris un but que nous pouvons éviter. Nous avons regardé tous les matchs, les coups de pieds arrêtés, sont importants c’est dommage que nous en avons pris un. Au niveau du jeu, on a été bon. On leur a laissé le ballon pour partir de loin comme on sait le faire, c’est de bons augures pour le prochain match. Une victoire surtout africaine, tout l’équipe était derrière nous, cela s’est senti dans les tribunes avec les supporters sénégalais. Nous espérons porter haut et fort les couleurs du Sénégal et de l’Afrique le plus loin possible. Cela fait plaisir de recevoir le président dans les vestiaires. Il attendait une performance, on la montré. Il était content, mais cela ne sarrète pas là. Le prochain match sera difficile, il ne faut pas se voiler la face. Nous allons essayer de gagner contre le Japon, nous irons à Ekateringurb pour faire un bon résultat.

Sur la victoire

Moi, je n’y crois pas encore. C’est le premier match pour toute l’équipe, nous avons essayé de jouer avec notre insouciance, avec les jeunes joueurs qui ont montré de bonnes choses. On dirait que c’est l’atletico Madrid qui joue, mais on connait, nos forces. C’est un bloc imperméable, nous avons des fuses pour aller marquer. On a pris un but, ce que nous n’avons pas voulu, mais nous sommes capables d’encore mieux faire.



SADIO MANE

Nous sommes très contents de cette victoire. Maintenant, rien n’est encore fait. Nous allons préparer les deux prochains matchs pour essayer les gagner. Cela veut dire que tout est possible dans le football, il faut juste y croire. C’est ce que nous avons essayé de faire et on a été récompensé. Un match difficile, mais nous allons tout ce qu’il faut pour les battre. Nous irons là-bas pour chercher la victoire.



KHADIM NDIAYE

Une victoire importante, mais qu’il faut ranger dans les tiroirs. Il reste deux matchs important surtout contre le Japon. Si nous la fêtons comme elle se doit, on peut passer à côté contre le Japon. Donc, il ne faut pas s’enflammer. C’est un rêve d’enfant devenu réalité. Je me rappelle en 2002 je me levais à 6h pour aller regarder les matchs. Maintenant, jouer une telle compétition, je n’arrive même pas à l’exprimer. J’imagine qu’au pays, c’est la fête. Nous leur demandons de formuler des prières. Sur le plan mental, cette victoire me permet de redoubler d’effort. Cela va me permettre d’être conscient qu’il reste beaucoup de choses que nous devons aller chercher. On ne calcule pas le japon ni aucune équipe. Nous allons bien se reposer et prendre match par match. Une plaisir immense. Voir le président avec nous dans les vestiaires, c’est magnifique. Nous allons tout donner, même s’il faut y laisser la vie, on le fera.