CM2018 : Thiago Silva : « Neymar m'a insulté »

Un comportement étrange de la part de Neymar depuis le début de la Coupe du monde. Le joueur brésilien a subi beaucoup de fautes mais s'est aussi montré très arrogant lors de la rencontre contre le Costa Rica.



Et alors que plusieurs images montrent comment il avait insulté son adversaire de "fils de p*te", ses adversaires ne sont pas les seuls à avoir été "insulté". Le joueur aurait aussi eu des mots doux envers son capitaine, Thiago Silva.



Thiago Silva est revenu sur la rencontre pour 'Globo Esporte', et a déclaré que le joueur avait eu des mots insultants à son égard lors de rencontre. Plus précisemment à la 83ème minute de jeu. Pour être fair-play, Silva a rendu le ballon à l'adversaire alors que Neymar était certain d'avoir subi une faute.



« Aujourd'hui, j'ai été attristé pour lui. Au moment où j'ai rendu le ballon, il m'a insulté. Mais je crois que j'ai eu raison, parce qu'ils tentaient de gagner du temps. J'ai rendu le ballon parce que ce n'était pas ce ballon qui allait nous faire gagner. Je suis serein par rapport à ça et je suis triste de son comportement envers moi », a déclaré Thiago Silva. Une déclaration prise à la légère mais qui révèle tout de même la tension de l'attaquant brésilien.