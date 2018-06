CM2018 : le Nigéria s’impose face à l’Islande (2-0)

Le Nigéria a remporté son match face à l’Islande sur la marque de 2-0 (doublé d’Ahmed Mussa). L’attaquant nigérian a ouvert la marque à la 49e minute avant de doubler la mise à la 75e minute de jeu à la suite d’une action individuelle. Le numéro 10 islandais, Sigurðsson a raté un penalty à la 82e minute.



Avec cette victoire, le Nigéria garde intacte ses chances de se qualifier au second tour et devra battre l’Argentine pour cela lors de leur troisième et dernier match de poule.