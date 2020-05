COVID-19: Ce qu’on sait des trois cas communautaires

Le district sanitaire de Popenguine a enregistré, ce samedi, deux cas positifs au coronavirus. Selon les informations de Libération online, les malades ont été détectés à Diass qui vient ainsi d’enregistrer ses premiers cas. Des sources autorisées renseignent qu’un des patients, âgé de 23 ans, vit à Dakar. Elle est venue de la... capitale pour rendre visite à sa sœur. L'autre patient est âgé de 69 ans et les investigations le concernant se poursuivent.



Linguère a aussi signalé un cas positif au coronavirus issu de la même voie de transmission. Cette caissière à l’hôpital Magatte Lô, qui a été transférée au Centre de traitement de Louga, assure qu’elle n’a pas quitté la zone depuis des mois mais cette version est train d’être vérifiée. Si elle se confirme, les autorités sanitaires n'excluent pas la piste d'un porteur saint qui l'aurait contaminée. On en saura plus dans les prochaines heures.



Selon les sources de Libération online, le maire Aly Ngouille Ndiaye, retenu à Dakar depuis l’apparition du premier cas positif au Sénégal est, au moment où ses lignes sont écrites, en route pour Linguère.