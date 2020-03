COVID_19 - La Caf maintient toutes ses compétitions mais…

Suite à la propagation du Coronavirus dans le monde, la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, dans un communiqué lu par "Le Témoin", qu’elle maintient ses prochaines rencontres notamment les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de football 2021, qui se dérouleront du 23 au 31 mars 2020, sur tout le continent. La Confédération Africaine de Football informe les associations nationales et toute la communauté du football africain, qu’elle suit de très près l’évolution du Coronavirus (COVID-19) à travers le monde et en particulier sur notre continent. Sur la base des rapports quotidiens de l’OMS, aucun pays africain jusqu’à ce jour, n’a été déclaré à haut risque.



Par Conséquent, La CAF décide de maintenir la programmation de toutes ses compétitions. La CAF est également informée des mesures de restrictions prises par des autorités de certains pays membres avec lesquels elle est en contact pour trouver des solutions au cas par cas, pouvant aller jusqu’à l’organisation de matches à huis clos. S’agissant du CHAN Total Cameroun 2020, une visite d’inspection de la commission médicale de la CAF est prévue les 14 et 15 mars 2020 au Cameroun. Cette mission a pour objectif d’évaluer l’ensemble des mesures préventives prises par le comité local d’organisation. La compétition est maintenue aux dates prévues, du 4 au 25 avril 2020.