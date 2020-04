Ça s'agite pour le futur de Luka Modric, 6 clubs espagnols défient la Liga

La peur de la reprise



En Espagne, si les fans de foot attendent comme partout le retour du foot, un tel scénario ne semble pas donner envie à tout le monde, en tout cas pas aux acteurs directement concernés. En effet, d'après le journal Sport, les joueurs de six équipes de Liga seraient prêts à tenir tête aux instances, et à ne pas jouer. Ils considèrent qu'il n'y a pas suffisamment de garanties au niveau de la sécurité sanitaire. Les capitaines exigeraient de voir le Ministre de la Santé, lui qui autorise le retour aux entraînements. Ces équipes voudraient également s'entraîner pendant au moins un mois avant de reprendre toute compétition. Une affaire qui pourrait bien bloquer la reprise du foot en Espagne, si aucun accord n'était trouvé...



Modric ou Odegaard ?

Toujours en Espagne, mais à propos du Real Madrid cette fois, c'est l'avenir de Luka Modric qui pose question. Le journal Marca se demande qui choisir entre Odegaard et Modric. Les dernières nouvelles de la presse espagnole faisaient état du choix du jeune Norvégien de poursuivre son prêt à la Real Sociedad, où sa place de titulaire lui est assurée. Mais concernant le milieu croate, les options sont nombreuses, explique le quotidien ibérique. Il pourrait choisir de rester une année supplémentaire, et dans ce cas Odegaard ne reviendrait pas tout de suite à la Casa Blanca. L'AC Milan était proche de convaincre Modric, mais le départ de Boban, le directeur sportif, aurait freiné le milieu de terrain. Autre option pour ce dernier, l'Inter. Mais pas le club lombard cette fois, puisque c'est le club de Miami qui s'intéresserait beaucoup à l'international croate. Les options sont donc nombreuses, et le flou autour du futur de Modric est encore loin d'être dissipé.



Les décisions de l'UEFA font grand bruit



L'annonce de l'UEFA, quant au possible retour du foot, fait la Une des médias du continent. L'instance dirigeante du football a rappelé sa volonté concernant la fin des championnats domestiques, précisant qu'elle accepterait l'arrêt des compétitions locales si cela est justifié avec des « raisons légitimes ». Dans ce cas, l'UEFA souhaite que les équipes qualifiées le soient en fonction du mérite sportif. C'est justement ce point précis qui fait la couverture du journal O Jogo, ce vendredi. La nouvelle fait également les gros titres en Angleterre, mais ici on retient d'autres points de cette annonce. À l'image du Daily Express, qui y voit surtout la possibilité pour la Premier League de choisir les clubs qui seront qualifiés aux prochaines compétitions européennes. De son côté, The Times note la possibilité de poursuivre le championnat, mais dans un format différent comme l'a proposé l'UEFA. Le quotidien anglais affirme ainsi que l'instance dirigeant du foot européen veut des playoffs pour terminer la saison. Enfin, en France aussi on parle du sujet comme en Une des pages sport de Ouest-France. « L'Europe ça se mérite », titre ainsi le journal.